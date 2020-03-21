С. Бакаев почеканил регбийный мяч под плейлист Слуцкого

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев принял участие в челлендже «Оставайся дома». Хавбек почеканил мяч для регби под песню группы «Рукивверх!».
«Принимаю участие в челлендже „Оставайся дома“ под плейлист Леонида Викторовича Слуцкого. Ловите мяч, принимайте вызов», — написал Бакаев под видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.
Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
- 21 марта 2020
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