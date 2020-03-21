Рами показал фокус с пятирублёвыми монетами

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами на своей странице в «Инстаграме» в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировал фокус.

Футболист положил по пятирублёвой монете на каждую ладонь, затем накрыл деньги руками. После этого француз убрал правую руку, под которой монеты не оказалось. Выяснилось, что обе пятирублёвки уже лежат под левой рукой Рами.

Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Один из наиболее популярных — чеканка рулона туалетной бумаги.



Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.