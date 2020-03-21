Неймар сообщил «Барсе» о желании вернуться. Разрыв контракта с «ПСЖ» оценивают в € 180 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться, пишет Sport.es.

Бразилец сделает всё возможное, чтобы оказать давление на владельцев «ПСЖ», компанию Qatar Sports Investments, с целью согласования перехода в каталонскую команду.

Сообщается, что в крайнем случае Неймар вместе со своими юристами и представителями «Барселоны» может прибегнуть к расторжению контракта с парижанами в одностороннем порядке, без уважительной причины. Юристы подсчитали, что процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) может привести к присуждению компенсации «ПСЖ», её сумма оценивается в € 180 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.