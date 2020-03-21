Смолов показал, как тренируется во время карантина

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео домашней тренировки.

В ролике форвард упражняется на велотренажёре под музыку. Смолов показал также улицу города Виго, опустевшую из-за карантина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Смолову, полузащитнику «Валенсии» Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин. Режим ЧС был введён в Испании 14 марта. Из-за распространения коронавируса в стране как минимум на две недели был приостановлен чемпионат Испании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 12 тыс. человек, При этом из числа заразившихся излечилось более 96 тыс.