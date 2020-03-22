«Арсенал» может продать Обамеянга в «МЮ» или «Барселону», заменив его форвардом «Селтика»

Клубы английской Премьер-лиги «Арсенал», «Лестер» и «Эвертон» заинтересованы в 22-летнем французском нападающем «Селтика» Одссоне Эдуарде, сообщает Mirror.
По информации издания, клубы готовы выложить за игрока около € 33 млн. Наиболее сильную заинтересованность экс-игроке «Пари Сен-Жермен» проявляет лондонский «Арсенал», который может продать летом, за год до окончания контракта, нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга. Сообщается, что наибольший интерес к габонскому форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» и летом «Арсенал» может отпустить его за сумму превышающую € 50 млн.
Гол Обамеянга в матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» доступен на «Чемпионате».
В текущем сезоне Эдуард принял участие в 45 матчах за «Селтик» во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 19 результативных передач.
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