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«Арсенал» может продать Обамеянга в «МЮ» или «Барселону», заменив его форвардом «Селтика»

«Арсенал» может продать Обамеянга в «МЮ» или «Барселону», заменив его форвардом «Селтика»
Футбол / Англия 0

Клубы английской Премьер-лиги «Арсенал», «Лестер» и «Эвертон» заинтересованы в 22-летнем французском нападающем «Селтика» Одссоне Эдуарде, сообщает Mirror.

По информации издания, клубы готовы выложить за игрока около € 33 млн. Наиболее сильную заинтересованность экс-игроке «Пари Сен-Жермен» проявляет лондонский «Арсенал», который может продать летом, за год до окончания контракта, нападающего Пьер-Эмерик Обамеянга. Сообщается, что наибольший интерес к габонскому форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» и летом «Арсенал» может отпустить его за сумму превышающую € 50 млн.

Гол Обамеянга в матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» доступен на «Чемпионате».

В текущем сезоне Эдуард принял участие в 45 матчах за «Селтик» во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 19 результативных передач.

«Арсенал» готов продать Обамеянга летом. Игроком интересуются «Барселона» и «Интер»
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