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Черышев: нравится номер 17, но в сборной он был у Головина

Черышев: нравится номер 17, но в сборной он был у Головина
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал, почему стал играть в сборной России под шестым номером.

«До ЧМ я никогда не играл под шестым. Нравился номер 17. Но когда меня вызвали в сборную, он был у Головина. В итоге взял свободную шестёрку. Получилось удачно, с тех пор я играю в сборной под ней», — цитирует Черышева пресс-служба национальной команды в «Инстаграме».

Черышев дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой США 14 ноября 2012 года. В матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией впервые забил за сборную, сделав дубль. Последний на данный момент матч Черышева в составе сборной России — игра отборочного турнира Евро-2020 с Кипром, в которой он также отметился дублем.

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