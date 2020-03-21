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Кузяев: моим кумиром в детстве был Бергкамп, потому что любимый клуб — «Арсенал»

Кузяев: моим кумиром в детстве был Бергкамп, потому что любимый клуб — «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал, почему играет под 14-м номером.

«Выбрать этот номер в «Зените» посоветовал папа. Йохан Круифф играл под ним. При этом моим кумиром в детстве был Деннис Бергкамп. Потому что любимый клуб — «Арсенал». Нравился также Зинедин Зидан», — приводит слова Кузяева пресс-служба сборной России.

Ранее отец хавбека Адьям Кузяев отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».

Кузяев дебютировал за сборную России в октябре 2017 года в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). С тех пор полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, забил один гол и отдал три голевых паса.

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