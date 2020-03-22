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Эмери: готов работать в Италии. Со мной контактировали несколько итальянских клубов

Эмери: готов работать в Италии. Со мной контактировали несколько итальянских клубов
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, в какой стране может продолжить тренерскую деятельность.

«Тренировал 16 лет подряд. Теперь решил немного отдохнуть, чтобы подготовиться к проекту, который вдохновит меня больше всего. Не исключаю никаких вариантов продолжения карьеры: Англия, Франция, Испания, где я уже работал, или Италия, где никогда не тренировал.

Контактировал с несколькими итальянскими клубами, но по той или иной причине подписание контракта не было возможным. Я открыт для всех предложений и пристально слежу за чемпионатом Италии. Чтобы быть честным и справедливым, не скажу, с какими клубами контактировал в прошлом», – приводит слова Эмери Football Italia.

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