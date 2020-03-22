Роналду может потерять около € 10 млн из-за коронавируса

Итальянские клубы получат возможность временно сокращать суммы выплат своим футболистам и сотрудникам в связи с пандемией коронавируса, которая негативно сказывается на экономическом состоянии команд, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, зарплаты игроков могут сократиться на 20–30%. При этом отмечается, что потери футболистов будут пропорциональны величине зарплаты. Так, игроки из клубов низших дивизионов пострадают менее всего, а игроки команд Серии А понесут наибольший ущерб. К примеру, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, получающий € 30 млн за сезон, из-за сокращений может потерять около € 10 млн.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В Италии за последние сутки зафиксирован новый скачок смертности — из-за коронавируса скончалось 793 человека. В Италии погибло уже более 4,5 тысячи пациентов.

Роналду окажет помощь больницам Португалии в борьбе с коронавирусом