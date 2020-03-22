Арбитр Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода
Арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги, стал президентом федерации футбола Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба организации на странице во «ВКонтакте».
Сообщается, что Вилков был избран на отчётно-выборной конференции единогласным решением. В состав исполкома федерации футбола Нижнего Новгорода вместе с Вилковым вошли бывшие рефери Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также действующий арбитр Егор Егоров.
Ранее стало известно, что бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии.
Напомним, Вилков обслуживает матчи Российской Премьер-Лиги с 2009 года.
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