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Евсеев: «Уфа» очень чётко и очень быстро отреагировала на симптомы коронавируса у Тилля

Евсеев: «Уфа» очень чётко и очень быстро отреагировала на симптомы коронавируса у Тилля
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии полузащитника команды Оливье Тилля, который был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Шамиль Камилович (генеральный директор «Уфы». — Прим. «Чемпионата») уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним всё нормально. Клуб очень чётко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 13 589 человек.

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