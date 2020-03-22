Евсеев: «Уфа» очень чётко и очень быстро отреагировала на симптомы коронавируса у Тилля

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о состоянии полузащитника команды Оливье Тилля, который был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
«Шамиль Камилович (генеральный директор «Уфы». — Прим. «Чемпионата») уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним всё нормально. Клуб очень чётко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.
Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 13 589 человек.
- 22 марта 2020
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