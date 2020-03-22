Как одевались футболисты и тренеры 20 лет назад. Ностальгируем по моде 90-х

90-е до сих пор вызывают тёплое чувство ностальгии не только по совершенно иному укладу жизни, но и по уникальному стилю в одежде. С распадом СССР в Россию хлынули западные тренды, которые соединились с советскими и создали новую моду. Эта волна не обошла стороной и футбол.

Российские тренеры одевались достаточно сдержанно, отдавая предпочтения строгим костюмам и двубортным пальто в стиле милитари.

Георгий Ярцев Фото: РИА Новости

Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Футболисты не обходили стороной рубашки, но всегда дополняли их галстуками с нестандартными рисунками.

Валерий Карпин и Виктор Онопко Фото: Из личного архива Виктора Онопко

Сочетать несочетаемое? Почему бы и нет. Георгий Ярцев и Юрий Сёмин смело мешали классику со спортивным стилем.

Юрий Сёмин Фото: РИА Новости

Георгий Ярцев и Олег Романцев Фото: РИА Новости

Олег Романцев позволял себе и стиль casual – очки-авиаторы и джинсы «мальвины» были настоящим писком моды.

Олег Романцев и Дмитрий Черышев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это было золотое время для джинсовой одежды. Любая деталь гардероба из этой ткани считалось ценной. На куртки и брюки специально пришивали лейблы, чтобы добавить им крутизны.

Виктор Онопко и Илья Цымбаларь на футболе Фото: Из личного архива Виктора Онопко

Кожа была не менее популярна, чем джинсовые изделия.

Константин Бесков и Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Виктор Онопко и Андрей Пятницкий Фото: Из личного архива Виктора Онопко

Михаил Гершкович и Евгений Бушманов не отставали от трендов и смело носили тренчи на несколько размеров больше.

Михаил Гершкович Фото: Из личного архива Михаила Гершковича

Евгений Бушманов и Валерий Карпин Фото: Из личного архива Евгения Бушманова

Широкие плечи – еще один признак моды 90-х.

Каждый пытался выделиться, как мог, поэтому любой модник имел у себя в гардеробе одежду с яркими, порой даже китчевыми, принтами.

Александр Мостовой с Сергеем Юраном и Пауло Барбозой Фото: Из личного архива Александра Мостового

Игроки сборной России 1995 года Фото: Из личного архива Виктора Онопко

Спортивные костюмы в 90-е – это одежда на все случаи жизни. В них ходили и на работу, и на футбол, и на свидания.

Олег Романцев с Дмитрием Радченко, на втором плане: Дмитрий Попов, Валерий Карпин, Виктор Зернов и Рамиз Мамедов Фото: Из личного архива Олега Романцева

Валерий Карпин, Александр Мостовой и Игорь Шалимов Фото: Из личного архива Александра Мостового

Игорь Колыванов Фото: Из личного архива Игоря Колыванова

Станислав Черчесов с призом Льва Яшина Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

Стиль 90-х определённо была ярким, смелым и запоминающимся. Он сумел занять особое место в наших сердцах. Именно поэтому его главные атрибуты до сих пор мелькают в уличной моде.