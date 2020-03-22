Как одевались футболисты и тренеры 20 лет назад. Ностальгируем по моде 90-х

90-е до сих пор вызывают тёплое чувство ностальгии не только по совершенно иному укладу жизни, но и по уникальному стилю в одежде. С распадом СССР в Россию хлынули западные тренды, которые соединились с советскими и создали новую моду. Эта волна не обошла стороной и футбол.
Российские тренеры одевались достаточно сдержанно, отдавая предпочтения строгим костюмам и двубортным пальто в стиле милитари.
Георгий Ярцев
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Футболисты не обходили стороной рубашки, но всегда дополняли их галстуками с нестандартными рисунками.
Валерий Карпин и Виктор Онопко
Фото: Из личного архива Виктора Онопко
Сочетать несочетаемое? Почему бы и нет. Георгий Ярцев и Юрий Сёмин смело мешали классику со спортивным стилем.
Юрий Сёмин
Фото: РИА Новости
Георгий Ярцев и Олег Романцев
Фото: РИА Новости
Олег Романцев позволял себе и стиль casual – очки-авиаторы и джинсы «мальвины» были настоящим писком моды.
Олег Романцев и Дмитрий Черышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Это было золотое время для джинсовой одежды. Любая деталь гардероба из этой ткани считалось ценной. На куртки и брюки специально пришивали лейблы, чтобы добавить им крутизны.
Виктор Онопко и Илья Цымбаларь на футболе
Фото: Из личного архива Виктора Онопко
Кожа была не менее популярна, чем джинсовые изделия.
Константин Бесков и Валерий Газзаев
Фото: РИА Новости
Виктор Онопко и Андрей Пятницкий
Фото: Из личного архива Виктора Онопко
Михаил Гершкович и Евгений Бушманов не отставали от трендов и смело носили тренчи на несколько размеров больше.
Михаил Гершкович
Фото: Из личного архива Михаила Гершковича
Евгений Бушманов и Валерий Карпин
Фото: Из личного архива Евгения Бушманова
Широкие плечи – еще один признак моды 90-х.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каждый пытался выделиться, как мог, поэтому любой модник имел у себя в гардеробе одежду с яркими, порой даже китчевыми, принтами.
Александр Мостовой с Сергеем Юраном и Пауло Барбозой
Фото: Из личного архива Александра Мостового
Игроки сборной России 1995 года
Фото: Из личного архива Виктора Онопко
Спортивные костюмы в 90-е – это одежда на все случаи жизни. В них ходили и на работу, и на футбол, и на свидания.
Олег Романцев с Дмитрием Радченко, на втором плане: Дмитрий Попов, Валерий Карпин, Виктор Зернов и Рамиз Мамедов
Фото: Из личного архива Олега Романцева
Валерий Карпин, Александр Мостовой и Игорь Шалимов
Фото: Из личного архива Александра Мостового
Игорь Колыванов
Фото: Из личного архива Игоря Колыванова
Станислав Черчесов с призом Льва Яшина
Фото: Из личного архива Станислава Черчесова
Стиль 90-х определённо была ярким, смелым и запоминающимся. Он сумел занять особое место в наших сердцах. Именно поэтому его главные атрибуты до сих пор мелькают в уличной моде.
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