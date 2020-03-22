Отец Йовича согласился с президентом Сербии, который пригрозил тюрьмой его сыну

Милан Йович, отец нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича, прокомментировал ситуацию со своим сыном, который вернулся в Сербию из Испании, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде в связи с пандемией коронавируса.

Действия Луки раскритиковала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, а президент страны Александр Вучич пригрозил футболисту тюрьмой, если он выйдет из дома.

«Лука прошёл два теста на коронавирус — оба показали отрицательный результат. Именно поэтому он подумал, что может вернуться в Сербию. Складывается впечатление, что он является большим преступником. Если его должны посадить в тюрьму, тогда так и будет.

Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виновен. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остаётся дома.

Его девушка София беременна, она не могла выйти из дома, чтобы отпраздновать свой день рождения. Появилось несколько фотографий, на которых она развлекается с Лукой, но они были сделаны в Испании», — приводит слова Милана Puls Online.