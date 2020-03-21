«Реал» попытается продать Йовича в АПЛ после нарушения им правил карантина

Мадридский «Реал» не намерен мириться с поведением форварда Луки Йовича, который нарушил правила карантина в клубе. Напомним, игрок вернулся из Испании в Сербию, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за ситуации с коронавирусом.



Как сообщает Daily Star, услуги серба уже ближайшим летом будут предложены лондонским «Челси» и «Тоттенхэму». Каждый из клубов всерьёз рассматривает подписание контракта 22-летний Йовичем.



В этом сезоне Йович провёл за мадридский гранд 23 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Игроком «Реала» Лука стал минувшим летом, переехав в Испанию из «Айнтрахта» из Франкфурта. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина