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Болельщик «Ливерпуля», которого избили фанаты «Ромы», вернулся домой спустя два года

Болельщик «Ливерпуля», которого избили фанаты «Ромы», вернулся домой спустя два года
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс вернулся домой в Ирландию после 23-месячной реабилитации, сообщает Goal.

Поклонник мерсисайдцев пострадал от фанатов «Ромы», которые избили его возле стадиона «Энфилд» в апреле 2018 года, перед матчем плей-офф Лиги чемпионов. В результате инцидента Кокс, являющийся отцом троих детей, получил серьёзную травму головы. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

За нападение на болельщика «Ливерпуля» суд Престона в феврале 2019 года приговорил фаната «Ромы» Симоне Мастрелли к 42 месяцам тюремного заключения.

«Ливерпуль» и «Рома» в сезоне-2017/2018 встретились на стадии полуфиналов Лиги чемпионов. В первом матче, который состоялся в Англии, победу одержала команда Юргена Клоппа со счётом 5:2. Ответная игра, прошедшая в Риме, завершилась в пользу хозяев — 4:2.

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