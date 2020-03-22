«Нужно быть в тренде». Заболотный почеканил рулон туалетной бумаги

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома», призывающем людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.

28-летний футболист опубликовал видео, на котором почеканил рулон туалетной бумаги.

«Нужно быть в тренде. Всем здоровья, берегите себя», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешней кампании Антон забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 366 человек.

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