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Каррагер: «Ливерпулю» могут присудить титул. Но будет ощущение, что в этом что-то не так

Каррагер: «Ливерпулю» могут присудить титул. Но будет ощущение, что в этом что-то не так
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении, Джейми Каррагер выразил мнение о возможном присуждении титула чемпиона Англии мерсисайдцам, если сезон не будет доигран.

«Меня не заботит, когда сезон будет возобновлён. Я просто чувствую, что столько людей так много вложили в этот сезон… Не знаю, как его можно не доиграть. Мы все знаем, что «Ливерпуль» продолжит и станет чемпионом. Им осталось выиграть 1-2 матча.

Но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. Да, «Ливерпулю» могут присудить титул, как все говорят. Но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так. Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть. А потом нужно будет что-то придумать в следующем сезоне», — цитирует Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков.

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