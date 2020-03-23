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Защитник «Реала» Хакими разыграл свою девушку, поучаствовав в новом челлендже

Защитник «Реала» Хакими разыграл свою девушку, поучаствовав в новом челлендже
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», поучаствовал в новом челлендже.

Марокканский футболист опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором разыгрывает свою девушку. По правилам розыгрыша, он взял стакан с водой и, встав на стул, зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Ашраф попросил спутницу подержать швабру, а сам отошёл в сторону и оставил её в безвыходном положении. Девушка отреагировала на розыгрыш с улыбкой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее аналогичным образом свою девушку разыграл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте, с которым Хакими вместе выступал за «Реал».

Напомним, в Испании в настоящее время введён карантин в связи с пандемией коронавируса. Национальный чемпионат наряду с большинством лиг по всему миру был приостановлен.

Герой матча «Ливерпуль» — «Атлетико» разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры
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