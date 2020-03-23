Герой матча «Ливерпуль» — «Атлетико» разыграл свою девушку с помощью стакана и швабры

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте запустил новый челлендж в социальных сетях.
Футболист «матрасников» опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором показано, как он разыграл свою девушку. Для этого он взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Маркос попросил свою спутницу подержать швабру, а сам убрал стул и оставил её в безвыходном положении. Та оценила шутку и рассмеялась.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в середине этого месяца Льоренте стал героем «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В дополнительное время, когда счёт был 2:0 в пользу красных, испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного еврокубкового турнира (3:2).
- 23 марта 2020
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