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Пике принял вызов теннисиста Рублёва и почеканил туалетную бумагу ракеткой

Пике принял вызов теннисиста Рублёва и почеканил туалетную бумагу ракеткой
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике принял вызов российского теннисиста Андрея Рублёва и поучаствовал в челлендже «20 касаний».

По правилам челленджа и в отличие от своих коллег, испанский футболист почеканил рулон туалетной бумаги с помощью ракетки. Видео он опубликовал в своём «твиттере». Вызов Жерар бросил своим бывшим партнёрам по «Барселоне» Сеску Фабрегасу и Карлесу Пуйолю, а также мотогонщику Марку Маркесу и теннисисту Новаку Джоковичу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Челлендж с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он был призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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