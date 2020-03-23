Пике принял вызов теннисиста Рублёва и почеканил туалетную бумагу ракеткой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике принял вызов российского теннисиста Андрея Рублёва и поучаствовал в челлендже «20 касаний».
По правилам челленджа и в отличие от своих коллег, испанский футболист почеканил рулон туалетной бумаги с помощью ракетки. Видео он опубликовал в своём «твиттере». Вызов Жерар бросил своим бывшим партнёрам по «Барселоне» Сеску Фабрегасу и Карлесу Пуйолю, а также мотогонщику Марку Маркесу и теннисисту Новаку Джоковичу.
Видео доступно на «Чемпионате».
Челлендж с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он был призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
- 23 марта 2020
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