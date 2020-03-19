Рублёв принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, почеканив её ракеткой

Российский теннисист Андрей Рублёв принял участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время. Спортсмен взял в руки ракетку и почеканил туалетную бумагу. Аналогичные навыки продемонстрировали и другие теннисисты: испанцы Гало Бланко и Альберт Коста, бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген.
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Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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