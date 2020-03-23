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У сына Линекера симптомы коронавируса. Он перестал чувствовать вкусы и запахи

У сына Линекера симптомы коронавируса. Он перестал чувствовать вкусы и запахи
Футбол / Англия 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер в своём «твиттере» сообщил о решении уйти на карантин.

«Ушёл в самоизоляцию, поскольку у Джорджа появились симптомы. Они не типичны – он полностью перестал чувствовать вкусы и запахи. Странно, что он не особо обращал на это внимание. Он провёл со мной почти неделю. Я был внимателен, мыл руки и соблюдал дистанцию, но всё равно ушёл на карантин», — написал Линекер.

В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством европейских лиг и еврокубками приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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