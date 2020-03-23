Д. Чалов: ходим в баню, исполняем пожелание Лукашенко

Российский защитник «Витебска» Даниил Чалов рассказал о чемпионате Беларуси и жизни в стране во время пандемии коронавируса.
«У нас всё отлично, играем в футбол. Говорят, что следующую встречу нашей команды покажут по телевизору. Думаю, большинство людей до этого не видели матчей чемпионата Беларуси.
Что странного было на матчах чемпионата Беларуси? У нас в Витебске есть болельщик — Славик, он всегда создаёт особенную атмосферу, ходит по трибунам. А болельщика с аккордеоном мы все знаем.
Может, мне не хватает осознанности. Но я понимаю, что мы тренируемся — это то же самое, что и сходить в магазин. Общего карантина в стране нет. Соотвественно, и паники я не чувствую.
Лукашенко посоветовал всем пить водку и ходить в баню? В баню ходим, после игры… Не водку, но исполняли пожелание президента. Какие-то указание были выполнены, сообщать не буду. В команде нет такого, что никто не следит за вирусом. У нас стоят антисептики, всегда моем руки, отсутствуют рукопожатия. Если кто-то плохо себя чувствует, сразу подходит к доктору. У нас есть осознанность вируса, нужно внимательно к этому относиться. В выходной день можем прогуляться, но на концерт не пойдём», — сказал Чалов в эфире радио Studio 21.
- 23 марта 2020
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