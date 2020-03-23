Глеб — о коронавирусе: в Беларуси всем всё равно. Это невероятно

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб, известный по выступлению за «Арсенал» и «Барселону», рассказал об обстановке на родине на фоне пандемии коронавируса.
«Коронавирус отменил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что надо попытаться его остановить. УЕФА поступил правильно. Но в Беларуси всем всё равно. Это невероятно. Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий. Все здесь знают, что произошло в Италии и Испании. Это не здорово. Но люди из администрации президента Беларуси считают, что всё не так страшно, как в новостях. Так мыслят и многие молодые люди и студенты. Я же остаюсь дома со своей семьёй. Но когда выхожу, улицы и рестораны по-прежнему заполнены людьми», — цитирует Глеба The Sun.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
- 23 марта 2020
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