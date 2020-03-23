Черчесов: с Черышевым я связался сразу, когда узнал, что в «Валенсии» кто-то заболел

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он поддерживает общение с игроками национальной команды во время паузы из-за карантина.



«Мартовского сбора нет. Для тренерского штаба это важно, потому что в последний раз мы встречались в ноябре. Паузы большие, хотелось бы провести полноценный сбор с хорошими играми. Но не получилось, значит, надо дождаться возобновления чемпионата. После простоя у футболистов будет другая форма. Нам надо держать руку на пульсе.

Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое. С Головиным и со Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определённых вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить… Писал Артёму Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ, тоже хороший знак.

Загадывать по поводу Евро не будем. Единственное, что мы знаем, у нас появился лишний год подготовки. Сейчас объявили примерные даты возобновления национального чемпионата, значит, нужно к ним готовиться.

Смотрел матчи чемпионата Беларуси. Но не одним футболом жив человек. Главное — пережить ситуацию и выйти из неё более сильными», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».