Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: с Черышевым я связался сразу, когда узнал, что в «Валенсии» кто-то заболел

Черчесов: с Черышевым я связался сразу, когда узнал, что в «Валенсии» кто-то заболел
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он поддерживает общение с игроками национальной команды во время паузы из-за карантина.

«Мартовского сбора нет. Для тренерского штаба это важно, потому что в последний раз мы встречались в ноябре. Паузы большие, хотелось бы провести полноценный сбор с хорошими играми. Но не получилось, значит, надо дождаться возобновления чемпионата. После простоя у футболистов будет другая форма. Нам надо держать руку на пульсе.

Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может. Кудряшов то же самое. С Головиным и со Смоловым я не разговаривал. С российскими футболистами стараемся поддерживать контакт, но сказать им особо нечего, потому что если есть контакт, нужно разговаривать об определённых вещах, чтобы была польза. А так, просто звонить… Писал Артёму Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ, тоже хороший знак.

Загадывать по поводу Евро не будем. Единственное, что мы знаем, у нас появился лишний год подготовки. Сейчас объявили примерные даты возобновления национального чемпионата, значит, нужно к ним готовиться.
Смотрел матчи чемпионата Беларуси. Но не одним футболом жив человек. Главное — пережить ситуацию и выйти из неё более сильными», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Черчесов: Кокорину надо доказывать, что он нужен сборной России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020