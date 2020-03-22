Черчесов: Кокорину надо доказывать, что он нужен сборной России

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

«Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, все начали его поливать… Мы тогда сделали небольшую паузу, он начал забивать, и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает нашего внимания.

Три последних года у нас были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без Кокорина. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать. Команда есть команда. Если он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».