Карпин, Месси, Это'О и другие звёзды футбола примкнули к кампании ФИФА против коронавируса

ФИФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустила кампанию против коронавируса, к которой присоединились известные футболисты.



Кампания «Передай сообщение, чтобы избавиться от коронавируса» предлагает пять ключевых шагов, которыми люди должны следовать, чтобы защититься от коронавируса.



В кампании принялиучастие 28 футболистов, среди которых нападающий «Барселоны» Лионель Месси, бывший игрок «Сельты», «Реала Сосьедад» и сборной России Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, бывший форвард «Анжи» Самуэль Это'О, нападающий «Монако» Радамель Фалькао, экс-игрок «Барселоны» Хави и другие звёзды футбола.

«Есть пять ключевых шагов для сдерживания коронавируса: руки, локти, лицо, дистанция и самочувствие», — сказал в видеообращении бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.



«Руки — первый шаг. Пожалуйста, часто мойте руки с мылом или используйте антисептик», — отметил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер.



«Пожалуйста, прикрывайте нос и рот локтем, если чихаете или кашляете. После использования салфеток сразу же их выбрасывайте», — призвала нападающая женской сборной США Карли Ллойд.



«Что касается лица, старайтесь не трогать глаза, нос, рот. Так вы помешаете вирусу проникнуть в ваше тело», — отметил Месси.



«Сделайте шаг назад при взаимодействии с людьми. Держитесь на расстоянии как минимум метра от того, кто кашляет или чихает», — сказала экс-футболистка женской сборной Китая Хан Дуан.



«Если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего местного органа здравоохранения», — заключил Это'О.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».