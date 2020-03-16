ФИФА сняла ролик о профилактике коронавируса. В нём появились Венгер, Моуринью и Инфантино

ФИФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) выпустила видео о профилактике коронавируса. В ролике приняли участие известные тренеры, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.



«Мы все знаем, что ситуация с коронавирусом очень серьёзная. Мы должны в первую очередь думать о здоровье. Есть пять эффективных тактик в борьбе с коронавирусом, и я призываю вас ответственно подойти к исполнению этих тактик», — сказал экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер.



«Всё начинается с ваших рук. Пожалуйста, тщательно и часто мойте руки. Если есть возможность, используйте при этом спиртосодержащие средства», — призвал бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.



«Пожалуйста, прикрывайтесь локтем, когда чихаете или кашляете. Если вы пользуетесь платками, выбрасывайте их немедленно», — посоветовала главный тренер женской команды «Манчестер Юнайтед» Кейси Стоуни.



«Старайтесь лишний раз не касаться ваших глаз, носа и рта. Это позволит избежать проникновения вируса в организм», — отметил наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе.



«При общении делайте шаг назад. Оставайтесь по меньшей мере в метре от всех, кто чихает или кашляет», — сказал главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.



«Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. В некоторых странах самоизоляция — это отличный совет и для здоровых людей. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего врача», — призвала главный тренер женской сборной США Джилл Эллис.



«И пожалуйста, всегда будьте начеку. Следуйте эти рекомендациям и поддерживайте ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот трудный матч», — заключил Инфантино.

Видео можно посмотреть на странице ФИФА в «Твиттере». Права на видео принадлежат ФИФА.