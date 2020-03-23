Н. Золотов: моё мнение — коронавирус слишком распиарен

Белорусский защитник «Урала» Николай Золотов сказал, что не задумывается над статистикой заражённых коронавирусом в Свердловской области.
«Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? Паника от этого и идёт — люди чересчур серьёзно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Беларуси правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.
Моё мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нём нет, бывали вирусы и посерьёзнее. Нужно чаще мыть руки, и всё будет хорошо.
Как защищаюсь от коронавируса? Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики — в общем, следую рекомендациям клубного врача. Ещё он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь ещё», — приводит слова Золотова «Прессбол».
- 23 марта 2020
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