Беленов: с экранов говорят, всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить

Вратарь «Уфы» Александр Беленов признался, что ему не нравится, как комментаторы ведут футбольные репортажи.
«Если честно, последние годы смотрю футбол без звука. Играет топ-клуб с маленькой командой, и её всегда кошмарят — «автобус» у них, и то не так, и это. Или смотришь матч еврокубков по осени, команда проигрывает с крупным счётом. И комментатор такой: «Молодцы, стараются!». Слушай, чувак, ну, имея такой бюджет, проигрывать с таким счётом — просто позорище. Просто комментируйте футбол. Не надо никого поднимать или опускать.
И так не только в футболе. С экранов говорят, что всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится всё понятно. Стадион в Саранске стоит пустой — сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше. Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта мы не хорошо живём, — рассказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.
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