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Беленов: с экранов говорят, всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить

Беленов: с экранов говорят, всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Уфы» Александр Беленов признался, что ему не нравится, как комментаторы ведут футбольные репортажи.

«Если честно, последние годы смотрю футбол без звука. Играет топ-клуб с маленькой командой, и её всегда кошмарят — «автобус» у них, и то не так, и это. Или смотришь матч еврокубков по осени, команда проигрывает с крупным счётом. И комментатор такой: «Молодцы, стараются!». Слушай, чувак, ну, имея такой бюджет, проигрывать с таким счётом — просто позорище. Просто комментируйте футбол. Не надо никого поднимать или опускать.

И так не только в футболе. С экранов говорят, что всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится всё понятно. Стадион в Саранске стоит пустой — сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше. Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта мы не хорошо живём, — рассказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

«Глядя, как живут дети, видишь: ни черта у нас всё не хорошо». Редкое интервью с Беленовым
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