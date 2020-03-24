Соболев показал свой лучший гол

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов» принял участие в челлендже в «Инстаграме» и показал свой лучший гол.



Им стал мяч, забитый в ворота екатеринбургского «Урала» на 79-й минуте гостевого матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Соболев дальним ударом поразил ворота голкипера «Урала» Ярослава Годзюра.

Фото: «Инстаграм» Александра Соболева

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в YouTube.



Соболев передал эстафету нападающему «Сочи» Александру Кокорину, игроку «Балтики» Алану Чочиеву, защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, хавбеку тульского «Арсенала» Сергею Ткачёву и игроку «Новосибирска» Павлу Кудряшову.