«Барселона» планирует возобновить тренировки 27 апреля

Руководство испанской «Барселоны» считает, что конец апреля — наиболее реальное время для возобновления командных тренировок. На данный момент начать занятия планируется 27 апреля, сообщает AS.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса будет действовать минимум до 13 апреля. Все игроки «Барселоны» поддерживают форму в домашних условиях и каждый день отчитываются тренерскому штабу Кике Сетьена, однако без полноценной командной работы их физическая форма далека от той, в которой должны быть профессиональные спротсмены.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло.