Гол Фернандеса «Уралу» признан лучшим в РПЛ по итогам марта

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в «Твиттере» объявила автора лучшего гола по итогам марта. Им стал защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, отличившийся на 91-й минуте домашней встречи 20-го тура с «Уралом» из Екатеринбурга.

Мяч Фернандеса помог «армейцам» вырвать ничью. Матч завершился со счётом 1:1.

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ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Напомним, в середине марта Российский футбольный союз принял решение приостановить РПЛ в связи с пандемией коронавируса.