Гол Фернандеса «Уралу» признан лучшим в РПЛ по итогам марта
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в «Твиттере» объявила автора лучшего гола по итогам марта. Им стал защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, отличившийся на 91-й минуте домашней встречи 20-го тура с «Уралом» из Екатеринбурга.
Мяч Фернандеса помог «армейцам» вырвать ничью. Матч завершился со счётом 1:1.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Напомним, в середине марта Российский футбольный союз принял решение приостановить РПЛ в связи с пандемией коронавируса.
ЦСКА показал лучшие моменты с зимних сборов
Читайте также
- 24 марта 2020
-
11:10
-
11:08
-
10:51
-
10:36
-
10:30
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:58
-
06:33
-
06:09
-
05:57
-
05:33
-
04:57
-
03:26
-
01:59
-
01:18
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:34
-
00:30
-
00:24
-
00:05
Партнерский контент