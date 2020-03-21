ЦСКА показал лучшие моменты с зимних сборов
Московский ЦСКА на своём канале в YouTube опубликовал ролик с подборкой лучших моментов с минувших зимних сборов в Кампоаморе (Испания).
«CSKA TV продолжает радовать вас роликами, которые помогут скрасить время дома. Собрали для вас самые яркие эпизоды из Кампоамора. ENJOY», — говорится в сообщении «армейцев», опубликованном в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Напомним, в середине марта Российский футбольный союз принял решение приостановить чемпионат России в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
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