Луис Адриано показал домашнюю тренировку с женой

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано показал, как тренируется дома в условиях карантина, который был введён в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Во время пробежки компанию футболисту составила его жена Екатерина Дорожко.

«Останься дома», — говорится в сообщении 32-летнего бразильца.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, с 2017 по 2019 год Адриано выступал за московский «Спартак». До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 16 767 человек.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020