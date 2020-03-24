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Луис Адриано показал домашнюю тренировку с женой

Луис Адриано показал домашнюю тренировку с женой
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано показал, как тренируется дома в условиях карантина, который был введён в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Во время пробежки компанию футболисту составила его жена Екатерина Дорожко.

«Останься дома», — говорится в сообщении 32-летнего бразильца.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, с 2017 по 2019 год Адриано выступал за московский «Спартак». До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 16 767 человек.

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