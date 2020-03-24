Азмун поддержал тренировочный челлендж и бросил вызов Кокорину

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в тренировочном челлендже, организованном в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
25-летний футболист принял вызов своего партнёра по сборной Ирана Саида Эззатоллахи и опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором выполняет упражнение, чередуя отжимания с прыжками.
Вызов Сердар бросил своему одноклубнику, форварду Александру Кокорину, в настоящее время выступающему на правах аренды за «Сочи».
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
- 24 марта 2020
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