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Азмун поддержал тренировочный челлендж и бросил вызов Кокорину

Азмун поддержал тренировочный челлендж и бросил вызов Кокорину
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун принял участие в тренировочном челлендже, организованном в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

25-летний футболист принял вызов своего партнёра по сборной Ирана Саида Эззатоллахи и опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором выполняет упражнение, чередуя отжимания с прыжками.

Вызов Сердар бросил своему одноклубнику, форварду Александру Кокорину, в настоящее время выступающему на правах аренды за «Сочи».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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