Экс-хавбек «Тамбова» Бенито: киевское «Динамо» точно сильнее «Зенита»

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито, выступающий за киевское «Динамо», сравнил уровни чемпионатов России и Украины.



«Сильнее ли киевское „Динамо“ и „Шахтёр“ российских „Зенита“, „Спартака“ и ЦСКА? Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. „Зениту“ даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что „Динамо“ точно сильнее „Зенита“.



Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. На Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд. Я ушёл в „Динамо“, чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который якобы не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт! Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет. Давай посмотрим на Мбаппе! Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли! Поэтому я в „Динамо“, надеюсь, что здесь мне будут доверять», — приводит слова Бенито Sportarena.com.