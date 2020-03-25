Экс-футболиста «Томи» задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет Российской Федерации сообщил об экстрадиции бывшего футболиста «Томи» Вячеслава Вишневского в Россию.
Вишневский является генеральным директор компании, которая владела торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове. В марте 2018 года в здании произошёл пожар, который унёс жизни 60 человек.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим её соучастникам. Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утверждённого проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании, где приобрёл дорогостоящее имущество. Все объекты недвижимости, а также земельные участки, принадлежащие Вишневскому и его материи, на данный момент арестованы.
6 марта 2019 года Вишневский был задержан в Польше. Спустя год России удалось договориться об экстрадиции подозреваемого.
42-летний Вишневский в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Томь», «Уралан», «Балтика», «Анжи» и «Шинник».
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