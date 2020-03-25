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Тренер «Фламенго» Жезуш пожелал журналистам в аэропорту подхватить коронавирус

Тренер «Фламенго» Жезуш пожелал журналистам в аэропорту подхватить коронавирус
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер бразильского «Фламенго» Жорже Жезуш, заразившийся коронавирусом, вступил в перепалку в аэропорту Португалии с представителями СМИ, которые желали задать вопросы по поводу его заболевания, сообщает AS.

Жезуш отказался отвечать на вопросы журналистов, которые находились в общественном месте без средств защиты, но они продолжали настойчиво задавать вопросы. Тогда 65-летний португальский специалист, ранее возглавлявший на родине «Спортинг» и «Бенфику», бросил им в ответ фразу: «Это вы должны были подхватить вирус».

Ранее стало известно, что в Португалии от коронавируса умер друг Жорже Жезуша.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.

Друг тренера «Фламенго» Жезуша умер от коронавируса
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