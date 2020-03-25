Тренер «Фламенго» Жезуш пожелал журналистам в аэропорту подхватить коронавирус

Главный тренер бразильского «Фламенго» Жорже Жезуш, заразившийся коронавирусом, вступил в перепалку в аэропорту Португалии с представителями СМИ, которые желали задать вопросы по поводу его заболевания, сообщает AS.

Жезуш отказался отвечать на вопросы журналистов, которые находились в общественном месте без средств защиты, но они продолжали настойчиво задавать вопросы. Тогда 65-летний португальский специалист, ранее возглавлявший на родине «Спортинг» и «Бенфику», бросил им в ответ фразу: «Это вы должны были подхватить вирус».

Ранее стало известно, что в Португалии от коронавируса умер друг Жорже Жезуша.



Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.