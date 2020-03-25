Тренер «Фламенго» Жезуш пожелал журналистам в аэропорту подхватить коронавирус

Главный тренер бразильского «Фламенго» Жорже Жезуш, заразившийся коронавирусом, вступил в перепалку в аэропорту Португалии с представителями СМИ, которые желали задать вопросы по поводу его заболевания, сообщает AS.
Жезуш отказался отвечать на вопросы журналистов, которые находились в общественном месте без средств защиты, но они продолжали настойчиво задавать вопросы. Тогда 65-летний португальский специалист, ранее возглавлявший на родине «Спортинг» и «Бенфику», бросил им в ответ фразу: «Это вы должны были подхватить вирус».
Ранее стало известно, что в Португалии от коронавируса умер друг Жорже Жезуша.
Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всём мире заразились более 417 тыс. человек. Число умерших превысило 18 тыс. человек. Выздоровели более 108 тыс. человек.
- 25 марта 2020
-
03:58
-
03:29
-
03:16
-
02:56
-
01:50
-
01:41
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:14
-
00:02
-
00:01
- 24 марта 2020
-
23:39
-
23:39
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53