Зе Луиш на русском языке поблагодарил жену за обед

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», пообедал с женой Алесей.



На видео, опубликованном в «инстаграме» девушки, она приносит супругу рыбу с овощами. При этом ролик сопровождается подписью «Готовлю я примерно раз в год». Зе Луиш, снимающий это на камеру, благодарит жену на русском языке: «Красиво всё. Спасибо, зайчик».

Видео доступно на «Чемпионате».

Зе Луиш защищал цвета «Спартака» с 2015 года и перешёл в «Порту» в прошлом году в летнее трансферное окно. В 109 матчах за российскую команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.



Чемпионат Португалии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах, за исключением Беларуси.