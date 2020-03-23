Зе Луиш разыграл русскую жену. Ей не понравилось

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», разыграл свою жену Алесю.
29-летний футболист поддержал новый челлендж и опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором взял стакан с водой и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем форвард попросил спутницу подержать швабру, а сам отошёл в сторону и оставил её в безвыходном положении.
Девушка поначалу не поняла задумку мужа и спросила: «Зая, что ты делаешь?» Осознав, что её разыграли, Алеся сначала улыбнулась, но, увидев, что супруг не торопится ей помогать, начала выражать недовольство: «Ну что, зай? [Капец]».
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее аналогичным образом свою девушку разыграл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. Позднее это повторил защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
- 23 марта 2020
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:16
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:11
-
12:04
-
11:38
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:39
-
10:32
-
10:20
-
09:58
-
09:57
-
09:35
-
09:21
-
08:44
-
08:31
-
07:19
-
07:04
-
06:42
-
06:22
-
05:01
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31