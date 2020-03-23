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Зе Луиш разыграл русскую жену. Ей не понравилось

Зе Луиш разыграл русскую жену. Ей не понравилось
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», разыграл свою жену Алесю.

29-летний футболист поддержал новый челлендж и опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором взял стакан с водой и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем форвард попросил спутницу подержать швабру, а сам отошёл в сторону и оставил её в безвыходном положении.

Девушка поначалу не поняла задумку мужа и спросила: «Зая, что ты делаешь?» Осознав, что её разыграли, Алеся сначала улыбнулась, но, увидев, что супруг не торопится ей помогать, начала выражать недовольство: «Ну что, зай? [Капец]».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее аналогичным образом свою девушку разыграл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. Позднее это повторил защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

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