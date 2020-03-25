Гарай, заразившийся коронавирусом: горжусь, что самостоятельно справляюсь с травмой колена

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай на своей странице в «Инстаграме» рассказал, как восстанавливается после травмы колена в условиях домашней изоляции. Ранее у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус.

«Знаете, к чему меня привела это изоляция? К мотивации. Каждый день я находился в клубе, чтобы получать лечение. Медицинская команда делала всё возможное для моего скорейшего восстановления.

Теперь меня не могут посещать врачи «Валенсии». Следуя их инструкциям, я самостоятельно занимаюсь восстановлением. Я очень горжусь собой. Замечаю большие улучшения и не планирую останавливаться ни на один день», — написал Гарай.

В нынешнем сезоне Эсекьель принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.