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Жена Гарая приготовила мужу пирог в честь дня отца. Ранее у игрока выявили коронавирус

Жена Гарая приготовила мужу пирог в честь дня отца. Ранее у игрока выявили коронавирус
Футбол / Испания 0

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, поздравила мужа с днём отца. У 33-летнего футболиста ранее выявили коронавирус.

«Мы хотели бы отпраздновать этот день по-другому, но то, что планируешь, не всегда получается. Мы начали этот год не лучшим образом. Убираем камни с нашего пути, однако они продолжают появляться. Но разве мы когда-то сдавались? Нет! Вот почему мы создали такую прекрасную семью.

Дорогой, я всегда говорила тебе: что посеешь, то и пожнёшь. Ты заслуживаешь любви своих детей. На этом листке напечатан рисунок, который уже скоро они отдадут тебе лично. Мы снова все вместе справимся с трудностями. А пока давай съедим этот пирог, который я приготовила для тебя, и подумаем, как убрать очередной камень.

Да, этот камень весит немного больше, но помнишь — четыре года назад мы вместе разрушили целую стену? С днём отца! Мы очень тебя любим», — написала Горро на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Тамары Горро в «Инстаграме».

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