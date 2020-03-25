Экс-глава селекции ЦСКА: отдали за Головина пару сеток и мешок мячей

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков поделился воспоминаниями о переходе в клуб полузащитника Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».



«Согласно регламенту, если сумма компенсации предыдущим клубам игрока не выплачивается в течение 12 месяцев, то деньги уходят в РФС. Поэтому мы всегда самостоятельно находим клубы, которым причитаются выплаты, и сами их осуществляем. Это принцип ЦСКА, мы готовы людей благодарить.



Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ — новокузнецкий «Металлург-Запсиб». Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. «Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарём». В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

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