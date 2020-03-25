Дзюба оценил фото Кержакова с сафари

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с отпуска в Африке.
«На мой взгляд, это лучшие фотографии с нашего зимнего сафари. Какая нравится больше всего?» — спросил у подписчиков Кержаков.
«Третья и четвёртая космические», — ответил ему в комментариях форвард «Зенита» Артём Дзюба.
Действующие и бывшие футболисты активно ведут себя в соцсетях и показывают, чем занимаются во время карантина. Например, экс-футболист сборной России Александр Мостовой в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик с процедуры в криокапсуле.
В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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