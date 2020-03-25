Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лучше от этого, чем от коронавируса». Над Мостовым пошутили на процедуре в криокапсуле

«Лучше от этого, чем от коронавируса». Над Мостовым пошутили на процедуре в криокапсуле
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик с процедуры в криокапсуле.

Экс-нападающий на видео начал переживать: «Вы сказали две минуты! На мне не надо экспериментировать! Не надо, ну вы чего?»

Оператор же не упустил возможности пошутить над Мостовым: «Сань, тут два варианта: либо экстремальное тепло, либо экстремальный холод. Ты сам это выбрал. Лучше от этого, чем от коронавируса».

Видео доступно на «Чемпионате».

В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.

«Я оказался в плохом положении». Тедеско рассказал о жизни в Москве во время карантина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020