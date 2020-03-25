«Лучше от этого, чем от коронавируса». Над Мостовым пошутили на процедуре в криокапсуле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик с процедуры в криокапсуле.
Экс-нападающий на видео начал переживать: «Вы сказали две минуты! На мне не надо экспериментировать! Не надо, ну вы чего?»
Оператор же не упустил возможности пошутить над Мостовым: «Сань, тут два варианта: либо экстремальное тепло, либо экстремальный холод. Ты сам это выбрал. Лучше от этого, чем от коронавируса».
Видео доступно на «Чемпионате».
В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.
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