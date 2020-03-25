А. Ребров вместе с детьми прочитал стихотворение Есенина
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров вместе с детьми прочитал стихотворение поэта Сергея Есенина.
«Спорт — это всегда хорошо, но про стихи и книжки не стоит забывать! А как вам такой челлендж?! Никому не передаём. Ждём видеоответы с #челленджребров, будем просматривать. Если увидим достойные, подарим подарки», — написал Ребров в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящий момент Ребров, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.
В нынешнем сезоне 36-летний Ребров принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил два гола.
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