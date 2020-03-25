«Я оказался в плохом положении». Тедеско рассказал о жизни в Москве во время карантина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о жизни в Москве в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



«Я живу один и оказался в плохом положении. Моя жена и трёхлетняя дочь находятся в Германии, и мы разговариваем по «Скайпу». Помимо меня в отеле живёт всего один член тренерского штаба, но мы хотя бы можем пить кофе вместе. Некоторые рестораны ещё открыты, но и их планируют закрыть. Поблизости есть итальянский ресторан, в котором обычно работают 45 человек. Сейчас из них работают лишь шестеро. Метро по-прежнему работает, и сейчас это выглядит впечатляюще. Раньше там было невозможно сесть. Чтобы войти в вагон, приходилось пропихиваться внутрь. А сейчас там пусто.



Наша работа приостановилась, мы ждём. Я застрял в отеле и не двигаюсь. Сначала было принято решение ограничить численность собраний людей до 5 тысяч. Затем её сократили до 50 человек. Фактически сейчас невозможно играть. Мы даже не тренируемся, чтобы не создавать скопления людей. Официально футбола не будет до 10 апреля, и мы надеемся, что после этого можно будет продолжить. Но здоровье на первом месте», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Тедеско: тот факт, что я тренирую «Спартак» в 34 года, — это предмет гордости