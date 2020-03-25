«Выходной». Кокорин выложил фото в белых тапочках

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он позирует в белых тапочках и полотенце.

«Выходной», — подписал форвард снимок.

«Хоть фотошоп в карантине освоил», — пошутил в комментариях бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков.

«Русский Халк», — прокомментировал фото форвард «Сочи» Александр Карапетян.

Действующие и бывшие футболисты активно ведут себя в соцсетях и показывают, чем занимаются во время карантина. Например, экс-футболист сборной России Александр Мостовой в своём «инстаграме» опубликовал видеоролик с процедуры в криокапсуле.

Видео доступно на «Чемпионате».

В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.