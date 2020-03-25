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«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего игрока «Шальке»

«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего игрока «Шальке»
Футбол / Англия 0

Три клуба английской Премьер-лиги заинтересовались защитником «Шальке-04» Маликом Тиавом, сообщает Daily Mail.

На 18-летнего игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Также скауты клубов просмотрят южноафриканского защитника «Шальке» Брэдли Кросса, арендованного у «Бидвест Уитс».

Тиав забил девять голов за молодёжку «Шальке» в этом сезоне. За главную команду гельзенкиренцев молодой защитник сыграл один матч. Тиав — воспитанник «Фортуны» (Дюссельдорф). Он перешёл в «Шальке» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.«Ливерпуль» больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ловрена
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