«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего игрока «Шальке»

Три клуба английской Премьер-лиги заинтересовались защитником «Шальке-04» Маликом Тиавом, сообщает Daily Mail.

На 18-летнего игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Также скауты клубов просмотрят южноафриканского защитника «Шальке» Брэдли Кросса, арендованного у «Бидвест Уитс».



Тиав забил девять голов за молодёжку «Шальке» в этом сезоне. За главную команду гельзенкиренцев молодой защитник сыграл один матч. Тиав — воспитанник «Фортуны» (Дюссельдорф). Он перешёл в «Шальке» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.«Ливерпуль» больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».