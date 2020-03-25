«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на 18-летнего игрока «Шальке»

Три клуба английской Премьер-лиги заинтересовались защитником «Шальке-04» Маликом Тиавом, сообщает Daily Mail.
На 18-летнего игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Также скауты клубов просмотрят южноафриканского защитника «Шальке» Брэдли Кросса, арендованного у «Бидвест Уитс».
Тиав забил девять голов за молодёжку «Шальке» в этом сезоне. За главную команду гельзенкиренцев молодой защитник сыграл один матч. Тиав — воспитанник «Фортуны» (Дюссельдорф). Он перешёл в «Шальке» в 2016 году.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к хорватскому защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.«Ливерпуль» больше не рассчитывает на игрока и готов продать его за € 20 млн. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».
- 25 марта 2020
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:43
-
14:41
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:41
-
13:39